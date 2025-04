RadioGiornale

Javier Milei ha incontrato il segretario al Tesoro degli Stati Uniti // Milei incontra Ad della conferenza d'azione conservatrice Cpac // L'ambasciata cinese in Argentina contesta il segretario al Tesoro Usa // Il governo Argentina si congratula con Noboa per rielezione in Ecuador // Intesa Eni con argentina Ypf sul progetto Gnl a Vaca Muerta //

Cile ha presentato il piano d'azione per il Corridoio Bioceanico