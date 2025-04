RadioGiornale

Dopo lo stop del Senato il giudice scelto dall'esecutivo rinuncia alla Suprema Corte // Lunedì nero dei mercati colpisce titoli e riserve in Argentina // Abolito regime antidumping su una sostanza chimica dagli Stati Uniti // La provincia di Buenos Aires differenzia data delle elezioni legislative rispetto a quelle nazionali // Brasile: da Mercado Libre investimenti di 5,2 miliardi di euro nel 2025 // Giudice brasiliano, 'mondo spacciato se nazismo avesse avuto X' // Scoperto un altare Teotihuacan per sacrifici umani in Guatemala //

LO SPORT: Al via il secondo turno della Copa Libertadores e delle Coppe Sudamericane