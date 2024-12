RadioGiornale

La scrittrice e saggista Beatriz Sarlo è deceduta a 82 anni // Presidente Milei: "Vogliamo un accordo di libero commercio con gli Stati Uniti" // Nel terzo trimestre 2024 pil in calo del 2,1 per cento // Meloni: Rafforzeremo partenariato strategico con Argentina // Stellantis leader di vendite nel 2024 in Sud America // Bolivia, mandato d'arresto per l'ex presidente Evo Morales //

LO SPORT: Diego Milito eletto presidente del Racing.