RadioGiornale 07-10-2021

+ Il Governo annuncia investimenti per 280 milioni di dollari in ricerca e sviluppo

+ Si é dimessa la giudice della Corte suprema Elena Highton de Nolasco

+ il 40,6 per cento della popolazione argentina vive al di sotto della soglia di povertà

+ Dal 19 ottobre stop a quote ingresso passeggeri internazionali in Argentina

+ Inaugurata una mostra dedicata all'architetto nato in italia Clorindo Testa

Il governo dell'Argentina ha annunciato investimenti per 287 milioni di dollari nell'area della ricerca e dello sviluppo tecnologico e produttivo. Si tratta di risorse provenienti in gran parte da un credito della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) oltre che del Tesoro nazionale. Il ministro della Scienza e Tecnologia, Daniel Filmus, ha dichiarato che si tratta di "una giornata storica per la scienza argentina" sottolineando che il finanziamento del Bid si aggiunge allo stanziamento di altri 130 milioni di dollari annunciato dal governo la settimana scorsa per lo sviluppo di infrastruttura dedicata alla ricerca. Il capo di Gabinetto, Juan Manzur, ha affermato a sua volta che i finanziamenti mirano a dare "un orizzonte di prevedibilità e certezza al settore della scienza e della ricerca", un settore che il governo ritiene come "una priorità". Tra le iniziative già previste con questi fondi è la costruzione di un nuovo polo scientifico nel municipio de La Matanza al servizio del tessuto produttivo.

La decisione è stata comunicata attraverso una breve lettera diretta al presidente Alberto Fernandez nella quale Highton, di 78 anni, rende nota la decisione di dimettersi a partire dal 1mo di novembre e dove non vengono peraltro addotte motivazioni di nessun tipo.La giudice, che occupa uno dei cinque posti della Cs fin dal 2004, considerava che, con l'ultimo avvicendamento al vertice della tribunale e l'insediamento come presidente di Horacio Rosatti al posto di Carlos Rosenkrantz, si era "compiuto un ciclo". Le dimissioni di Highton aprono la possibilità al governo Fernandez di nominare il suo sostituto, anche se sarà necessario un ampio accordo al Senato per l'approvazione che richiede la maggioranza dei due terzi.

Il 40,6 per cento della popolazione in Argentina vive al di sotto della soglia di povertà, secondo dati ufficiali diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta, segnala l'Indec, di circa 11,7 milioni di persone che vivono nei principali centri urbani del paese cui fa riferimento l'inchiesta semestrale. Il dato marca una discesa di 1,4 punti percentuali rispetto all'ultimo rilevamento di settembre fissato al 42 per cento, mentre segna un lieve incremento il livello di indigenza, che passa dal 10,5 per cento del semestre precedente al 10,7 per cento attuale. L'inchiesta dell'Indec sulle condizioni di vita della popolazione misura il livello di povertà anche in termini di nuclei familiari. In questo senso la povertà raggiunge il 31,2 per cento delle famiglie argentine (contro il 31,6 del rilevamento precedente), mentre si registra un incremento del livello di indigenza dei nuclei familiari che passa dal 7,8 all'8,2 per cento per cento.

Il governo dell'Argentina ha annunciato l'eliminazione delle quote di ingresso di passeggeri di voli internazionali a partire dal 19 ottobre grazie ai progressi registrati dal programma di vaccinazione anti-covid nel Paese che ha superato la quota del 50 per cento della popolazione immunizzata con due dosi. Lo riferisce una delibera dell'amministrazione nazionale dell'aviazione civile diffusa ieri dove si afferma che, "raggiunta la quota del 50 per cento della popolazione vaccinata con lo schema completo il 19 ottobre verrà eliminata ogni restrizione all'ingresso di passeggeri per via aerea". Attualmente è consentito l'ingresso di soli 2.300 passeggeri giornalieri attraverso lo scalo internazionale di Ezeiza, nella capitale Buenos Aires.

Nel quadro del cronoprogramma di riapertura progressiva delle frontiere il governo aveva già annunciato la fine dell'obbligo di quarantena a partire dal 24 settembre per i residenti e gli stranieri in arrivo per lavoro, e la piena apertura al turismo entro il primo novembre. L'obbligo di quarantena permane attualmente solo per i turisti non vaccinati, mentre rimane in vigore per tutti l'obbligo di test Pcr. L'Argentina ha iniziato a fine settembre anche la riapertura graduale delle frontiere terrestri al turismo con l'abilitazione temporanea dei valichi terrestri con Brasile e Cile dopo 560 giorni di chiusura, durante i quali era consentito il transito solo al trasporto merci. I due valichi abilitati sono quelli di Puerto Iguazù, con il Brasile, e quello di Mendoza con il Cile. Il governo di Buenos Aires mira a rendere definitiva l'apertura al turismo grazie ai dati epidemiologici favorevoli nei tre Paesi.

E' stata inaugurata a Buenos Aires presso il centro culturale Kirchner, alla presenza dell'ambasciatore Fabrizio Lucentini e del ministro della Cultura, Tristan Bauer, la mostra "Il sangue parla" dedicata all'architetto e artista italiano Clorindo Testa, realizzata dall'ambasciata d'Italia in collaborazione con la Fondazione Testa. "Siamo qui per celebrare il legame che unisce Italia e Argentina grazie a un grande artista che è stato figlio dei due Paesi allo stesso tempo e che, attraverso i suoi disegni e la sua arte, è riuscito a rappresentare la forte relazione tra le due nazioni" ha commentato Lucentini, richiamando la forte ispirazione di Clorindo Testa alle sue radici italiane. La mostra offre un'articolata retrospettiva sull'opera dell'architetto e pittore Testa, nato in Italia ed emigrato in Argentina a soli 5 mesi, che ha sempre voluto mantenere la sola cittadinanza italiana. L'esposizione, curata degli architetti Juan Fontana e Oscar Lorenti, percorre la lunga carriera di Testa attraverso i suoi viaggi, le amicizie coltivate e gli eventi che l'hanno portato in Italia, quali la partecipazione alla Biennale di Venezia e il conseguimento del Dottorato Honoris Causa presso l'Università di Roma La Sapienza. La mostra si è aperta al pubblico il 2 ottobre e proseguirà fino al 7 novembre presso il Centro Culturale Kirchner, visitabile secondo i protocolli sanitari previsti .

