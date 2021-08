RadioGiornale 06/08/2021

Annunciate tre milioni di seconde dosi di Sputnik V entro agosto in Argentina

L ‘Argentina potrà contare entro il mese di agosto su tre milioni di seconde dosi del vaccino Sputnik V prodotte nel paese dal laboratorio Richmond. Lo ha reso noto il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) dopo aver confermato che i campioni sviluppati a Buenos Aires e inviati a Mosca hanno superato il necessario test di qualità. “L’inizio della produzione locale del secondo componente del vaccino Sputnik V è un esempio importante della cooperazione tecnologica tra i due paesi” si legge nel comunicato, dove si precisa che un primo lotto di 150 mila dosi verrà già distribuito questa settimana. L’Argentina ha iniziato il programma di immunizzazione con la prima dose del farmaco russo il 29 dicembre del 2020 ma a causa dei ritardi nella produzione in Russia attualmente sono ancora 2,7 milioni le persone, principalmente maggiori di 60 anni, in attesa della seconda dose.

Le entrate fiscali di giugno a +66,9 per cento su anno

Il governo dell’Argentina ha dichiarato per il mese di giugno entrate fiscali pari a Euro 7,7 miliardi. Il dato del sesto mese dell’anno rappresenta un aumento del 66,9 per cento su anno superiore anche a quello dell’inflazione che a giugno del 2021 accumulava un incremento del 50,2 per cento nei dodici mesi. L’esecutivo sottolinea in una nota che la crescita del gettito deriva dalla spinta dell’attività (+72 per cento su anno) e del consumo (+85,2 per cento da Iva). “L’incremento si spiega non solo con la comparazione con il periodo di maggior impatto delle prestazioni legate alla pandemia, ma soprattutto con la ripresa economica del 2021 e il contributo del gettito derivato dal commercio estero”, si legge nella nota. In relazione al commercio estero i diritti di esportazione hanno segnato un +131,9 per cento interannuale, mentre i diritti di importazione un +96,3 per cento. Anche le entrate derivate dai contributi alla previdenza sociale segnano un andamento positivo, con un +65,8 per cento. In tanto La Banca mondiale (Bm) ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell’Argentina nel 2021 portandole al +6,4 per cento nel rapporto “Prospettive economiche globali”.

Il ministro dell’economia esclude abbandono restrizioni al mercato dei cambi nel breve termine: “Servono piú riserve”

Il ministro dell’Economia dell’Argentina, Martin Guzman, ha escluso un abbandono delle attuali restrizioni al mercato dei cambi nel breve e medio termine. “Per arrivare ad applicare uno schema di regolazioni diverso serve tempo perché è prima necessario che la Banca centrale accumuli un maggior livello di riserve”, ha affermato Guzman. Il titolare del dicastero dell’Economia ha affermato che il governo si pone come obiettivo “un orizzonte dove le regolazioni siano differenti”, prefigurando un contesto con “una normativa prudente che scoraggi la speculazione preservando la macroeconomia e che allo stesso tempo incoraggi gli investimenti”. Le attuali restrizioni, oltre alle forti limitazioni alla compravendita di valuta estera da parte di privati ed imprese, includono anche il divieto, salvo eccezioni, delle rimesse degli utili di imprese straniere nei paesi di origine.

Le restrizioni al mercato dei cambi é stato introdotto a novembre del 2019 dal governo di Mauricio Macri a seguito di una forte emorragia delle riserve nel contesto degli sforzi per contrastare la svalutazione del peso. Questo nonostante l’aiuto del Fondo monetario internazionale ad agosto del 2018 con un credito Stand By di 45 miliardi di dollari per il quale è in corso attualmente un difficile processo di rinegoziazione.

Il consigliere per la Sicurezza nazionale USA sarà in Argentina e Brasile

Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, sarà questa settimana in Argentina e nel Brasile, in quello che è il suo primo viaggio nella regione. È quanto si legge in una nota ufficiale della Casa Bianca dove si comunica che Sullivan “incontrerà i leader dei maggiori alleati non Nato nelle Americhe”. Il funzionario per la Sicurezza del presidente Joe Biden, prosegue la nota, si incontrerà in Argentina Sullivan con il presidente Alberto Fernandez e discuterà “i crescenti legami strategici in relazione alle priorità bilaterali e regionali, tra cui la ripresa dalla pandemia, il vertice regionale sul clima e la crescita economica e la sicurezza condivise nel nostro emisfero e in tutto il mondo”. Sullivan, riferisce la nota della Casa bianca, sarà accompagnato da una delegazione di alto livello che include il direttore del Consiglio di sicurezza nazionale per l’Emisfero occidentale, Juan Gonzalez, il direttore per la Tecnologia e la Sicurezza nazionale, Tarun Chhabra, il direttore per la Cyber sicurezza, Amit Mital e il direttore dell’Ufficio di presidenza per l’emisfero occidentale, Ricardo Zuniga

Lo Sport // Calcio // Messi lascia il Barcellona

Una notizia che diventa ufficiale alle 17.45 UTC del 5 agosto 2021 e che entra per sempre nella storia del calcio: Leo Messi lascia il Barcellona. Con una nota apparsa sul proprio sito, il club blaugrana comunica l’interruzione definitiva del rapporto col suo miglior calciatore di sempre, a causa dei problemi economici del club e dell’impossibilità di trovare una soluzione per il suo tesseramento, in nome delle regole e dei parametri imposti dalla Liga.

Questa la nota ufficiale del club: “Nonostante sia stato raggiunto un accordo con l’intenzione di firmare un nuovo contratto, non si potrà formalizzare a causa degli ostacoli economici e strutturali. A fronte di questa situazione, Leo Messi non resterà legato al Barcellona e le due parti esprimono il loro fortissimo rammarico per essere riusciti ad esaudire i rispettivi desideri. Il Barcellona vuole ringraziare con tutto il cuore il giocatore per l’apporto che ha dato e manifestargli l’apprezzamento del club, augurandogli il meglio per il suo futuro”.