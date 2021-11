RadioGiornale 04/11/2020

Alberto Fernandez, ha ribadito la proposta di creare un meccanismo di "scambio tra debito e azione climatica" come "strumento per permettere ai Paesi a reddito medio e basso di avviare le trasformazioni necessarie alla transizione verso un'economia verde". Lo ha detto nel suo intervento al vertice dei capi di Stato nel quadro della Cop26 a Glasgow. Fernandez ha affermato che "Paesi come l'Argentina rappresentano attraverso il loro ecosistema un sostegno ai mezzi di sussistenza di tutto il pianeta così come un contributo alla sicurezza alimentare mondiale", ma il loro impegno nella lotta contro il cambiamento climatico "deve essere considerato nel quadro di responsabilità comuni ma ben differenti". "Per avanzare con l'agenda di trasformazioni necessarie dobbiamo creare meccanismi di pagamento per servizi ecosistemici, di scambio tra debito e azione climatica e adottare il concetto di debito ambientale", ha aggiunto. La proposta argentina non è nuova. Lo stesso presidente Fernandez l'aveva anticipata nel summit sull'Energia e il Clima, convocato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a settembre, così come durante il vertice del G20 di Roma. L'iniziativa si inserisce nel difficile contesto finanziario che attraversa il Paese, con un negoziato in corso per la ristrutturazione di un debito di 45 miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale (Fmi). In questo senso Fernandez ha invocato "un grande patto di solidarietà ambientale che includa i Paesi a reddito medio e basso e che serva per estendere le scadenze dei debiti e l'applicazione di tassi di interesse ridotti". "Dobbiamo rafforzare il multilateralismo ambientale", ha quindi aggiunto in chiusura, rivolgendo un appello "al rispetto degli impegni presi dalle economie sviluppate affinché garantiscano l'accesso ai 100 miliardi destinati a sostenere l'azione climatica".

Il governo dell'Argentina ha annunciato un progetto di investimento da 8,4 miliardi di dollari per avviare la produzione su scala industriale di idrogeno verde entro il 2030. Il progetto sarà finanziato dal gruppo australiano del settore metallurgico e minerario, Fortescue. A dare l'annuncio lunedì è stato lo stesso presidente Alberto Fernandez da Glasgow, dove si trovava per partecipare al vertice Cop26 sul cambiamento climatico. "L'idrogeno verde è uno dei combustibili del futuro e ci riempie d'orgoglio che sia l'Argentina uno dei paesi che sarà all'avanguardia della transizione ecologica", ha affermato Fernandez in una conferenza stampa. "In poco tempo il nostro Paese potrà trasformarsi in uno dei produttori mondiali di questo combustibile che permetterà di ridurre drasticamente le emissioni globali di ossido di carbonio". Il proprietario di Fortescue, Andrew Forrest, ha affermato da parte sua che la compagnia è "pronta per investire in Argentina". "Siamo qui affinché l'Argentina sia un leader mondiale nell'esportazione di energia rinnovabile", ha aggiunto.

L'ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, ha insignito il rettore dell'Università di Buenos Aires (Uba), Alberto Barbieri, dell'onorificenza di ufficiale dell'ordine al merito della Stella d'Italia. "Barbieri ha svolto negli ultimi anni un ammirevole lavoro di rilancio dell'intera attività accademica, riservando all'Italia sempre un'attenzione speciale", ha commentato Lucentini, al termine di una cerimonia ristretta, in linea con i vigenti protocolli sanitari. L'ambasciatore italiano ha quindi sottolineato come, grazie all'azione propositiva dello stesso Barbieri, è stato possibile creare il Centro italo-argentino di alti studi (Ciiae), che oggi rappresenta il motore dalla collaborazione scientifica e accademica tra Italia ed Argentina.

La Uba, della quale ricorrono quest'anno i 200 anni dalla fondazione, è il più importante ateneo argentino e uno dei principali dell'America Latina, al 68mo posto nel ranking mondiale di Qs. Al suo interno opera il Ciiae, frutto di un'intesa tra l'ambasciata e l'Università di Buenos Aires, inaugurato dal presidente del Consiglio dei ministri italiano e dal rettore della Uba nel novembre 2018, che da allora genera progetti comuni volti a sviluppare innovazione scientifica e tecnologica, anche in collaborazione con università italiane.

Cristina si è sottoposta nella mattina di giovedì a Buenos Aires ad un'isterectomia. Si è trattato, di un'operazione chirurgica programmata che richiederà dai due o tre giorni di ricovero. La notizia dell'intervento è stata diffusa poche ore prima ed è stato effettuato nella clinica Otamendi della Città di Buenos Aires. Si tratta della stessa clinica e dell stessa operazione alla quale era stata sottoposta la madre della ex presidente argentina nel 2014. Negli ultimi giorni Kirchner aveva mantenuto un profilo basso. Il suo ultimo post sui social è stato il 27 ottobre per commemorare l'anniversario della morte di suo marito, l'ex presidente Nestor Kirchner. Durante il fine settimana ha assunto la guida dell'Esecutivo mentre il presidente Alberto Fernandez era all'estero per partecipare al vertice del G20 di Roma e alla Cop26 di Glasgow.

LO SPORT -CALCIO

L’Argentina di Lionel Scaloni ha ufficializzato la lista dei convocati per i match di qualificazione a Qatar 2022. La nazionale, conociuta come la "scalonetta" disputerà due match contro Uruguay il 12/11 e Brasile il 16/11. La sorpresa, Matìas Soulé Malvano, nato a Mar de la Plata il 15 aprile 2003, 18 anni, è l'ultima scommessa del ct dell'Argentina che lo ha inserito nell'elenco dei suoi convocati per le prossime gare. Insieme a Soulé sono altri 7 i giovanissimi convocati per questo ritiro.

Ecco i convocati del Commissario Tecnico dell’Argentina : Armani, E.Martinez, Marchesin, Musso, Molina, Montiel, Romero, Pezzella, Otamendi, Martinez Quarta, Tagliafico, Marcos Acuna, Guido Rodriguez. Paredes, Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, De Paul, Palacios, Lo Celso, Dominguez, Di Maria, Messi, Angel Correa, Lautaro Martinez, Dybala, Julian Alvarez, Nico Gonzalez, Joaquin Correa, Almada, Santiago Simon, Zeballos, Medina, Soulé, Gaston Avila, Gomes Gerth.