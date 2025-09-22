Jaime Dávalos, voz y raíz del folclore argentino

Radiodifusión Argentina al Exterior presenta un programa dedicado a uno de los grandes poetas y creadores del folclore argentino: Jaime Dávalos.

Sus versos recorren chacareras, zambas, vidalas y canciones que marcaron la identidad cultural del país.

Nacido en la provincia del norte argentino, Salta, en 1921, Dávalos fue poeta, narrador, músico y un referente ineludible del cancionero popular.

Su obra se volvió inmortal a través de la música de intérpretes y compositores como Eduardo Falú, Los Fronterizos, Mercedes Sosa, Ariel Ramírez, Los Chalchaleros o Jorge Cafrune.

Supo darle palabras a la tierra, al amor y al paisaje, siempre con un profundo compromiso con la cultura popular.

En este especial, conducido por Juan Sixto, compartimos algunas de sus poemas y canciones más recordadas y versionadas.