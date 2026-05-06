Radio y Televisión Argentina presenta su cobertura para el Mundial 2026

El director comercial de Radio y Televisión Argentina (RTA), Aníbal Díaz, destacó que hoy se llevará a cabo el evento lanzamiento por la cobertura del Mundial 2026 que realizará la TV Pública y Radio Nacional.

"Estamos invitando a anunciantes, clientes, centrales de medios y agencias para que puedan ver todo el desarrollo que tenemos para sus marcas y que nos puedan acompañar", expresó en comunicación con el equipo de Korol en el aire.

En ese marco, Díaz resaltó "la fortaleza de RTA como un ecosistema de medios que concentra televisión, radio, streaming y señales digitales" y manifestó: "Todo eso hace que tengamos una fortaleza enorme para presentarles a las marcas".

"Tenemos un alcance a nivel nacional impresionante. Llegamos a 36 millones de contactos todos los días con nuestros medios. Estamos emocionados y contentos por poder presentar el mundial en la TV Pública y Radio Nacional", dijo el director comercial de RTA.

El Mundial volverá a posicionarse como uno de los acontecimientos de mayor impacto en audiencias, con un fuerte despliegue tecnológico y de producción.

El Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio y la Selección argentina, que irá a defender el título de campeón, iniciará su camino el martes 16 de junio a las 22 enfrentando a Argelia en el Kansas City Stadium.

En el segundo encuentro, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Austria el lunes 22 de junio a las 14 en el Dallas Stadium, mismo escenario donde se medirá frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23.

En tanto, el partido inaugural tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 16 cuando México se enfrentará a Sudáfrica en el icónico estadio Azteca.