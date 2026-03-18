Radio, servicios de inteligencia y emisoras de números: ¿Aún siguen vigentes y cómo funcionan?

David Marugan, especialista en ciberseguridad y un interesado en el radio hacking, conversó con Adrián Korol en Radio Nacional sobre la historia de hackeos a transmisiones de radio y el acceso a tráves de intenet a emisoras en el otro punto del planeta. También explicó si aún están vigentes las emisoras de números, cómo funcionan y qué relevancia tienen hoy en día.

"Una emisora de números es la que habitualmente se producen en onda corta y a través de voces de hombres o mujeres reptien una serie de números, con sentido y que envían mensajes cifrados. Cualquiera con onda corta puede recibirlos", mencionó.

"Hay más de una treintena de estaciones en la actualidad de estaciones, tanto de agentes ilegales como de servicios militares y diplomáticos, ue aún siguen en el aire con estos métodos. Con esto evitan el uso de tecnología o de internet, cada vez más vigilada, porque no dejan rastro de Ip, ni nada", advirtió Marugan sobre este tipo de sistemas.