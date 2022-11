Radio National et RAE avec une programmation spéciale pour la Coupe du Monde

En prévision de Qatar 2022, la radio de l'équipe nationale argentine réalisera une couverture fédérale, publique, gratuite et libre pour accompagner les auditeurs qui vibreront à chaque match de l'équipe de Lionel Messi. De RAE l'Argentine vers le monde, il y aura des mises à jour permanentes dans nos 8 langues.

« Radio Nationale Argentine est la radio officielle de Qatar 2022 », a annoncé son directeur, Alejandro Pont Lezica.

« Notre mission en tant que média public est d'être proche de chaque Argentin. Les 49 stations émettront pour l'ensemble du pays », a-t-il déclaré. « Le sport est essentiel dans nos vies ».

"Les retransmissions des matchs que nous faisons sont les meilleures en raison de l'analyse et des connaissances", a souligné Pont Lezica. « Le meilleur commentateur de tous les temps (l'uruguayen Víctor Hugo Morales) fait partie de la radio et nous en sommes très heureux ».