Radio Nacional transmite la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, en un partido que comenzará a las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del certamen y se medirá con España, que ya aseguró su lugar en la definición del torneo.

Radio Nacional realiza una cobertura especial desde Atlanta para acompañar a los argentinos en todo el país durante una de las jornadas más trascendentes del campeonato. La transmisión de AM 870 cuenta con los relatos de Daniel Mollo, los comentarios de Carlos Fernando Navarro Montoya y el trabajo del equipo de Deportes de Radio Nacional, que sigue cada detalle de la participación albiceleste en Estados Unidos.

Argentina llega a esta instancia luego de superar a Suiza por 3 a 1 en tiempo suplementario, mientras que Inglaterra alcanzó las semifinales tras vencer a Noruega. El encuentro reeditará uno de los cruces con mayor historia en los Mundiales y pondrá en juego un lugar en la final de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará alcanzar su segunda final mundialista consecutiva y mantener vivo el sueño de defender el título conquistado en Qatar 2022. Con Lionel Messi como principal referencia, la Selección ha construido una campaña sólida que la llevó nuevamente a ubicarse entre los cuatro mejores equipos del planeta.

Desde primera hora, el equipo periodístico de Radio Nacional ofrece información, análisis y testimonios desde Atlanta para acercar a los oyentes el clima que rodea a una semifinal cargada de expectativa. La cobertura incluye la previa, el relato en vivo del encuentro y todas las repercusiones posteriores de un partido que puede depositar a la Argentina en una nueva final del mundo.

Con presencia en el estadio y una transmisión federal para todo el país, Radio Nacional vuelve a acompañar a la Selección en uno de los momentos más importantes del Mundial 2026, llevando a cada rincón de la Argentina la emoción de una nueva cita con la historia.