Radio Nacional rend hommage à Quino

A partir du jeudi 30 septembre, Radio Nacional Mendoza portera officiellement le nom de LRA6 Radio Nacional Mendoza Quino, en hommage au grand artiste né dans cette province de l'ouest de l'Argentine, et à l'occasion de l'anniversaire de sa mort.

Joaquín Lavado (Quino) est l'auteur du personnage le plus emblématique de la bande dessinée argentine, à projection mondiale : Mafalda. Une fille rebelle qui, par le biais de l'humour, analysait le monde, le capitalisme, les guerres et d'autres questions qui l'ont rendue universelle. Elle a été traduite dans plus de 50 langues.