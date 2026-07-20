Radio Nacional refuerza su perfil periodístico orientado a la actualidad nacional e internacional

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En esta ocasión, nos retrotraemos al año 2009 para recordar algunos de los programas periodísticos que se incorporan a la programación de Radio Nacional y se suman a los existentes.

En agosto de aquel año, asume la dirección de la emisora la periodista y escritora María Seoane y, dos meses después, es promulgada la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La nueva norma crea la empresa Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, que reúne a la televisión Pública y a Radio Nacional y todas las emisoras distribuidas en el país.