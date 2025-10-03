Radio Nacional realizará una transmisión especial de la 51° Peregrinación a Luján

La 51° Peregrinación Juvenil a Luján se llevará a cabo este sábado 4 de octubre y Radio Nacional hará una transmisión especial desde las 17 horas para acompañar a los fieles en esta tradicional manifestación de fe. La cobertura estará a cargo de un equipo de la emisora, con la conducción de Lili Isaguirre y Kochy Guchea, quienes estarán al frente de los relatos de la jornada.

Kochy Guchea, conductor del programa Dando una mano que se emite por Radio Nacional Folklórica los sábados a las 15, dialogó con Creer o reventar y dio detalles sobre la cobertura que realizarán en este encuentro, donde la fe, la esperanza y la solidaridad se expresan en cada paso hacia la Basílica de Luján.

La transmisión buscará reflejar la experiencia de los peregrinos, testimonios de participantes y detalles logísticos de la organización. Además, la programación pondrá en primer plano la dimensión comunitaria del evento, mostrando cómo la peregrinación se convierte en un espacio de unión intergeneracional y de acompañamiento colectivo.