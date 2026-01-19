Radio Nacional pasa a transmitir las 24 horas del día

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

Desde el 25 de mayo de 1980, Radio Nacional extiende la transmisión durante todo el día, con 30 emisoras distribuidas en todo el país.

Además, comienzan los panoramas informativos que se emiten cuatro veces al día y tres boletines especiales.

Con respecto a la música, muchos programas se dedican al jazz, al tango y al folklore.