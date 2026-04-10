Radio Nacional incorpora una frecuencia de Rock Nacional

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En esta ocasión, recuerda la conformación en 1998 de una nueva FM de Radio Nacional, denominada VOX, que luego se transformará en la FM Nacional Rock.

Otro de los programas estrella de la radio, era “Raíces” que iba de lunes a viernes, conducido por Blanca Rébori.

Y en 2000, nace el servicio de noticias a través de internet, que años más tarde se convertiría en la página web de la emisora pública.