Radio Nacional festeja 88 años de historia

Radio Nacional cumplió 88 años y Nora Briozzo y Adrián Korol tuvieron a su cargo la conducción de un programa especial de tres horas en las que repasaron la historia de la emisora estatal, con audios históricos, entrevistas en vivo y el saludo a figuras emblemáticas de la radiofonía argentina.

Desde el comienzo, recordaron algunas de las primeras emisiones de la histórica Radio del Estado, se escuchó una grabación de 1938 con la sigla de identificación y un fragmento de la asunción del presidente Marcelino Ortiz.

A continuación el saludo del locutor, conductor y animador Fernando Bravo.

Del año 1946, una sigla de identificación de las señales de AM y FM

El saludo, el recuerdo y las anécdotas de Julio Lagos.

Del año 1950, un fragmento de la apertura del histórico ciclo "Las Dos Carátulas".

Y un fragmento de la entrevista que el periodista Emilio Stevanovich en el programa "Influencias" le hiciera a María Elena Walsh en el año 1975.

El saludo de Teté Coustarot.

Del año 1982, el fragmento de un homenaje al músico Eduardo Falú conducido por Héctor Olmos.

Del año 1992 un audio de Zulma Faiad en "Simplemente Zulma" leyendole una poesía al entonces presidente de la Nación Carlos Saúl Menem.

Como parte de este homenaje Nora Briozzo y Adrián Korol entrevistan a la ex modelo, actriz y vedette quien recuerda su vida en la radio

"La radio llegó a mi vida a través del radioteatro, y en la radio fui feliz; pasé por muchas radios pero quiero decirles a los oyentes y a todos los que hacen Radio Nacional que son lo más grande que me pasó en la vida".

Mónica Gutiérrez también saludó a Radio Nacional en su aniversario.

Del año 1985 el locutor Alfredo De La Fuente, entrevista a Edmundo Rivero, en un estudio montado en el marco de la Feria Internacional del Libro.

Ya en la segunda hora de este programa especial escuchamos el saludo de Fernando Niembro.

Nora y Adrián conversan al aire con María Florencia Ibáñez, quien recordó que llegó a la radio gracias a algunos grandes referentes como Juan Alberto Badía y Graciela Mancuso.

Del año 1990 la apertura del programa "A Medianoche Pinky" con Pinky, que recibe y presenta al cantante Roberto Carlos.

Otra de las históricas locutoras de la radiofonía argentina Daisy Mey Queen se suma a los saludos, recordando a Radio Nacional desde el edificio de la calle Ayacucho y luego recordando los tiempos de "competencia radial" con Nora Briozzo, una desde FM 100 y la otra desde FM Hit las emisoras más escuchadas de esos años.

Del año 1991 charlando con Rubén Horacio Bayón en el ciclo "El cantar de los cantares" Tita Merello y Jorge Luz, le hablan a Niní Marshall

La Inteligencia Artificial también es parte de los festejos por los 88 años de Radio Nacional.

Y en este marco logramos recrear al entrañable Juan Alberto Badía, como si hoy participara de este programa.

En el 2004 Nora Perlé conducía "Según pasan los tangos" por Radio Nacional.

La misma Perlé se suma a este homenaje y charlando con Nora Briozzo y Adrián Korol asegura que "ese programa fue un paso adelante en mi carrera y en mi vida".

"En casa tengo más de 2.500 discos, son mi vida, mi historia, tengo más de 60 años de locutora".

"Lo fui a ver a Julio Mahárbiz, que en ese momento conducía la radio y me dijo que no se podía pero terminó ofreciendome un horario de fin de semana y fui. Y unos días despues me ofreció un horario central de 19 a 21".

"Me enamoré de la radio cuando era adolescente, escuchando a Carrizo, al peruano parlanchín, a Blackie, que fueron mis maestros".