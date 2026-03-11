Radio Nacional en la recuperación democrática

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En 1984, la asunción de Raúl Alfonsín y el cambio democrático interviene en los contenidos de Radio Nacional.

En 1985, LRA 1 Radio Nacional recibió un premio internacional otorgado por Radio Nacional de España como reconocimiento a la “práctica y defensa del pluralismo ideológico, el diálogo como clave de la convivencia y la difusión de los valores de la cultura”.