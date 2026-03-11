Radio Nacional durante la guerra de Malvinas

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En 1981, el eje de la programación de Radio Nacional se centra en la mujer y, por ello, surge el ciclo “Aquí, Familia”.

En 1982, uno de los programas destacados es “Raíz y Canto”, conducido por Antonio Carrizo.

Ese año, los comunicados de la Junta Militar se sucederán diariamente a partir del 2 de abril, cuando comienza la guerra en Malvinas.

Interferida la frecuencia de Radio Stanley, la ex Radio de Malvinas se transformó en LRA 60 Radio Nacional Malvinas.