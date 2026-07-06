Radio Nacional cumple 89 años desde su primera transmisión

Fue el 6 de julio de 1937, desde un estudio montado en el segundo piso del Palacio de Correos y Telégrafos, ubicado en la manzana circundada por las avenidas Leandro N. Alem y Corrientes y por las calles Bouchard y Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires.

Desde allí, LRA Estación de Radiodifusión del Estado comenzó a brindar su programación en la frecuencia 750 Khz, con una potencia de 15 Kw, frecuencia que desde 1930 hasta ese momento había pertenecido a LR7 Radio Buenos Aires.

El entonces presidente de la Nación, Agustín P. Justo, definió en su discurso inaugural el perfil de una radio que se convertiría, con el correr de los años, en un símbolo de la cultura nacional.

El primer Director, Roberto Dupuy de Dome Moreno, y su primer locutor, Amadeo Dell’Acqua, escucharon de boca del primer mandatario lo que se esperaba de la nueva emisora: “Una voz oficial que no estará al servicio de conveniencias subalternas, sino al servicio de los grandes intereses de la Nación”.

En el festejo de inauguración, la tarde-noche del 6 de julio de 1937 aportaron su talento el Cuarteto Pro Arte, la soprano Hina Spani, los pianistas Roberto Locatelli y Raúl Spivak y una gran orquesta sinfónica dirigida por el maestro Bruno Bandini.

A las 18.45 de ese día llegó al aire por primera vez Radio del Estado con siete horas de transmisión diarias, de 11 a 14 y de 18 a 22.

En ese momento, en toda la Argentina funcionaban 704 emisoras de amplitud modulada, 21 de ellas en Capital Federal, pero todas, incluida la nueva estación estatal, dependían de la Dirección de Correos y Telégrafos.

Aquel hermoso edificio, declarado en 1997 Monumento Histórico Nacional, albergó a la radio oficial durante trece años.

En 1950, Radio del Estado comenzó a difundir su onda desde un Petit Hotel porteño ubicado en Ayacucho 1556, Barrio Norte, cuya compra había sido autorizada por el gobierno nacional mediante el Decreto Nº 33.615, fechado el 31 de diciembre de 1949.

Firmado por el entonces presidente Juan Domingo Perón y los ministros Oscar Nicolini, Ramón Cereijo, Alfredo Gómez Morales, José Barro y Roberto Ares, se publicó en el Boletín Oficial del 19 de enero de 1950.

Radio del Estado comenzó a brindar una programación de catorce horas diarias desde las diez de la mañana y, en junio de 1957, Radio del Estado pasó a llamarse Radio Nacional, transmitiendo como LRA1 Buenos Aires en AM, junto a otra señal en FM y la onda corta de RAE (Radiodifusión Argentina al Exterior).

En 1987, al cumplir 50 años, LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires preparó un festejo con la presencia, entre otros artistas, de Mercedes Sosa, que se emitió desde el emblemático edificio ubicado en Maipú 555, inaugurado en 1935 para Radio El Mundo, el cual desde 1989 hasta hoy alberga a la radio de bandera.

La mudanza desde el edificio de Ayacucho al de Maipú fue determinada por el entonces Director, Julio Marbiz.

Desde entonces, allí funcionan los estudios y las oficinas de producción y administración de LRA 1 - Radio Nacional Buenos Aires, Nacional Folklórica, Nacional Rock, Nacional Clásica y Radiodifusión Argentina al Exterior.

Recordamos esta fecha tan importante para las 50 emisoras que hoy integran Radio Nacional en todo el país.

FICHA TÉCNICA

Música y testimonios:

Boquitas Pintadas (W de los Rios) Waldo de los Rios [1974 Banda Original de Sonido de Boquitas Pintadas]

1945 80-08 Sigla y hora

1979-07-09 Padilla Nenina (Locutora) Cumpleaños de Radio Nacional (LRA1)

1950-11-03 Sigla SIRA

1953 SUR (Aníbal Troilo - Catulo Castillo) Ranko Fujisawa con Aníbal Troilo y Roberto Grela (SIRA)

1979-07-09 Padilla Nenina (Locutora) Cumpleaños de Radio Nacional (LRA1)

1957-08-03 Semanario Informativo 23 Hs

1979-07-09 Padilla Nenina (Locutora) Cumpleaños de Radio Nacional (LRA1)

1944 Cuatro Minutos - Jose Litvin (Radio del Estado)

1979-07-09 Padilla Nenina (Locutora) Cumpleaños de Radio Nacional (LRA1)

1946-05-01 SIGLA AM – FM

Edición: Fabián Panizzi