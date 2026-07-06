Radio Nacional celebra un nuevo aniversario acompañando a los argentinos

Hay voces que informan. Hay voces que emocionan. Y hay una voz que, desde hace 89 años, acompaña a la Argentina en cada rincón de su territorio.

Radio Nacional nació para unir distancias, contar nuestras historias, difundir nuestra cultura y darle un micrófono a cada comunidad del país. Desde las grandes ciudades hasta los pueblos más alejados, donde muchas veces una antena de Radio Nacional es mucho más que una radio: es compañía, servicio, identidad y pertenencia.

Durante casi nueve décadas atravesó alegrías, desafíos y transformaciones tecnológicas, pero nunca perdió su razón de ser: estar al servicio de todos los argentinos.

Hoy celebramos a quienes la hicieron posible a lo largo de estos 89 años: periodistas, locutores, operadores, productores, técnicos, músicos, trabajadores de cada emisora y, sobre todo, a millones de oyentes que la eligieron generación tras generación.

Porque las voces cambian, los tiempos cambian, pero el compromiso permanece.

¡Feliz 89° aniversario, Radio Nacional Argentina!

La radio que sigue uniendo a un país entero