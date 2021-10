Radio Nacional celebra a Charly García en su cumple 70

Bajo la consigna ”Charly es Nacional” y con un nuevo avatar en redes sociales, durante todo el mes de octubre la programación de las emisoras públicas, estará atravesada por el cumpleaños número 70 de uno de los mayores representantes de nuestra cultura y nuestra esencia. Porque somos Nacional Charly.

Nacional Rock junto a Radio Nacional lanzan el 1 de octubre una programación especial que propone homenajear la música y repasar la vida del gran Charly García, amplificando su historia y, con ella, la de nuestra cultura y nuestro rock nacional.

Entre las propuestas que se escucharán al aire, y que los oyentes podrán seguir también por redes sociales, se encuentran programas especiales, micros exclusivos, recitales y material de archivo inédito.

A partir del martes 5 de octubre a las 20hs, Gillespi presentará semanalmente La Hora Liquida Edición Charly: un ciclo de cuatro entrevistas con personajes vinculados al universo Say No More que permitirá conocer detalles de la vida de Charly desde un costado novedoso. De esta manera se marca la vuelta del ciclo al auditorio de la radio desde donde se transmitirá el programa en vivo por el aire de la Nacional Rock y por streaming a través de nuestras redes.

Además se producirán programas especiales como Figuración conducido por Alfredo Rosso el mismo sábado 23/10, donde se hará un recorrido que solo un periodista como él podría hacer. Por su parte Albina Cabrera en su programa Atajo, se dedicará a repasar, revolver, analizar y amplificar las influencias que dejó este gran artista en sus colegas

latinoamericanos. Nirvana Verbal, el programa de Hip Hop y música urbana, propone a su vez una idea renovada: analizar las referencias e influencias de Charly García en los artistas locales más importantes del momento y del género. Oro Negro, el programa de Nacional Rock dedicado exclusivamente a pasar música en vinilo confucido por Maxi Romero, prepara su homenaje con los discos de García en sus ediciones originales.

Durante todo el mes en el resto de la programación se lo pensará, celebrará y homenajeará con entrevistas a personajes vinculados íntimamente a Charly: Rosario Ortega, Fernando Samalea, Hilda Lizarazu, Sergio Marchi, Andy Cherniasky, Fabi Cantilo, Nora Lezano, Nito Mestre, León Gieco, Richard Coleman, Leandro Lopatín, Christian Basso, Zorrito Quintiero, Hoby Defino, Pipo Cipollati, Pedro Aznar, David Lebón, Fito Paez, Joaquin Sabina, Julieta Venegas, María Eva Albistur, entre otros.

A la vez los programas y conductores que forman parte de la radio estarán haciendo su propio homenaje celebrando a su manera el aniversario del principal referente del rock de nuestro país. Durante las trasnoches vas a poder revivir shows en vivo de Charly en sus distintas épocas, los más épicos e inolvidables, como también contenidos exclusivos repasando el archivo de RNA, entrevistas, participaciones y anécdotas, que proponen un recorrido íntimo

que sólo La Rock puede generar.

Durante el mes de octubre, #CharlyEsNacional... ¡Rock!