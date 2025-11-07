Radio Nacional abrirá sus puertas al público desde las 19 horas en La noche de los Museos

La locutora Ana Carella, encargada de las visitas guiadas dentro de la radio, contó en el programa de Diego Ramos todo lo que pasará el sábado 8 de noviembre en que la emisora se sumará a La Noche de los Museos. Desde las 19, abrirá sus puertas al público, para que los visitantes conozcan su edificio por dentro. Habrá programación y artistas actuando en vivo en las distintas frecuencias FM Folklórica 98.7, Fm Rock 93.7 y FM Clásica 96.7.

Cuti Carabajal en familia, Las Coyitas, Dúo Maibel, Compañía de baile norteña, estarán en Nacional Folklórica; en Nacional Rock, actuarán Abril Sosa, Lucho Al Attaque, Fantasmagoría y otros reconocidos artistas.