Radio Giornale 14-10-2021

Il Fmi stima la crescita argentina del 7,5 per cento nel 2021

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha migliorato le stime di crescita del Pil dell'Argentina per il 2021 portandole a un +7,5 per cento. E' quanto si legge nel rapporto "World economic outlook" che migliora di 1,7 punti la proiezione del +5,8 per cento contenuta nel rapporto di aprile. Per il 2022 la stima rimane invece invariata al +2,5 per cento. Nel documento si chiarisce che "le variabili fiscali e di inflazione dell'Argentina sono escluse dalla pubblicazione per il periodo 2021-26 poiché sono in larga misura legate ai negoziati sui programmi ancora in corso". Il riferimento è al negoziato sulla ristrutturazione del credito Stand-By da 45 miliardi di dollari concesso all'Argentina dall'Fmi nel 2018.

Le proiezioni dell'Fmi coincidono con quelle della Banca mondiale (Bm) che il 6 ottobre ha aggiornato le stime di crescita del Pil per l'Argentina nel 2021 portandole dal +6,4 al + 7,5 per cento. Nel rapporto "Riprendere la crescita" si stima inoltre un incremento del pil del 2,6 per cento nel 2022 e del 2,1 per cento nel 2023. A sostenere la crescita nell'anno in corso, afferma la Bm, è la progressiva ripresa della capacità produttiva dopo il forte calo del 2020 (-9,9 per cento)

Da parte argentina le principali stime contenute nella Legge di Bilancio che il governo ha inviato a metà settembre in parlamento, prevedono per il 2021 una crescita del Pil dell'8 per cento con inflazione al 45 per cento e un saldo commerciale attivo di 12,8 miliardi di dollari. Per il 2022 si stima invece una crescita del 4 per cento con inflazione al 33 per cento, deficit al 4,9 per cento del Pil, e un tetto di spesa pubblica del 2,4 per cento del prodotto. Il progetto di Bilancio per il 2022 presentato dall'esecutivo Guzman esclude inoltre l'obbligo di pagamento di scadenze del debito per 17,8 miliardi di dollari con l'Fmi, dando quindi per scontato il raggiungimento di un accordo per la ristrutturazione del credito Stand by da 45 miliardi di dollari contratto nel 2018.

Divieto di espatrio nella causa spionaggio illegale per l'ex presidente Mauricio Macri

L'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, ha impugnato la decisione della magistratura di proibirgli l'uscita dal Paese nel quadro dell'inchiesta sul presunto spionaggio illegale a danno delle famiglie delle 44 vittime del sommergibile Ara San Juan, affondato nel 2017. Lo ha fatto attraverso uno scritto presentato oggi al giudice Martin Bava dal suo difensore, Pablo Lanusse, dove chiede l'effetto sospensivo della restrizione fintanto che non si pronunci l'istanza superiore della Giustizia. Macri, che si trova da tempo già fuori dall'Argentina per una serie di conferenze negli Stati Uniti, ritiene che la proibizione "sia priva di ogni tipo di fondamento, e che annulla e viola i diritti, i principi e le garanzie di difesa quali quelle su giusto processo, minimo intervento statale, libera circolazione e transito, principio di innocenza, proporzionalità e ragionevolezza".

L'ex presidente è indagato in questa causa insieme ai vertici dei servizi di intelligence argentina (Afi) durante il suo governo: l'ex direttore, Gustavo Arribas, e la sua vice, Silvia Majdalani, già comparsi davanti al giudice Bava, rispettivamente l'8 e il 15 luglio. L'ipotesi dell'accusa è che lo stesso Macri abbia ordinato intercettazioni, appostamenti e la raccolta di informazioni e fotografie relative alle attività dei familiari nei mesi compresi tra gennaio e giugno del 2018, con l'obiettivo di contenere le critiche che coinvolgevano il suo esecutivo e senza l'ordine di un giudice come esige la legge di intelligence nazionale.

In tanto, l'avvocato argentino Alejandro Rua ha annunciato di aver ampliato la denuncia per spionaggio illegale nei confronti dell'ex presidente presentata presso l'ufficio speciale per l'indipendenza della magistratura delle Nazioni Unite. "E' dimostrata l'esistenza di spionaggio illegale su innumerevoli comunicazioni tra detenuti politici ed avvocati", ha dichiarato l'avvocato Rua, in passato rappresentante legale dell'ex presidente Cristina Kirchner e come tale finito nella lista delle intercettazioni segrete effettuate dall'Intelligence argentina (Afi) sotto il governo di Macri. "Si tratta di un fatto di una gravità inaudita perché emerge un modus operandi molto più esteso", ha aggiunto Rua, precisando che si tratterebbe di oltre duecento conversazioni registrate durante i mesi di gennaio e febbraio del 2019. Secondo il denunciante "settori del governo utilizzavano le informazioni raccolte nelle intercettazioni illegali per ostacolare il lavoro dei difensori"

G20: L'Argentina ringrazia l'Italia per il sostegno in negoziato con il Fmi

Il governo dell’Argentina ha reso noto di aver ricevuto il sostegno dell’Italia alla proposta di abbassare il tasso di interesse del debito di 45 miliardi di dollari contratto nel 2018 con il Fondo monetario internazionale (Fmi). È quanto riferisce una nota ufficiale di Buenos Aires rilasciata al termine dell’incontro tenuto lunedì a Sorrento tra il ministro degli Affari Esteri Santiago Cafiero, e l’omologo italiano, Luigi di Maio. Il ministro argentino ha quindi “ringraziato la posizione italiana nel negoziato con l’Fmi” sottolineando inoltre “l’intensa agenda comune”. La nota argentina conclude sottolineando che “oggi sono oltre 250 le aziende di origine italiana in Argentina che hanno più di 50mila dipendenti” e che i due ministri “hanno analizzato lo sviluppo della cooperazione legata alle Pmi del settore digitale e hanno convenuto di intensificare i canali e migliorare il crescente scambio commerciale tra i due paesi, lavorando con molto interesse comune sia nell'economia della conoscenza, come nella mobilità sostenibile e nel litio”.

Papa Giovanni Paolo I sarà beato: Riconosciuto il miracolo in Argentina

Albino Luciani pontefice solo per 33 giorni, dal 26 agosto del 1978. Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione dei decreti sul “miracolo attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo I”. La storia è quella di Candela Giarda e della sua inspiegabile guarigione, avvenuta nel 2011. Come spiega la documentazione analizzata dalla Congregazione della cause dei santi, la allora undicenne era in fin di vita per via del suo delicatissimo quadro clinico. Era interessata da “grave encefalopatia infiammatoria acuta, stato di male epilettico refrattario maligno, choc settico”.

Il miracolo riconosciuto a papa Giovani Paolo I è avvenuto la sera del 22 luglio del 2011 quando la mamma di Candela Giarda si rivolse al parroco della loro parrocchia, devoto a papa Luciani e a lui affidò la guarigione della ragazzina che è avvenuta. È lo stesso cardinale Beniamino Stella, postulatore della causa di beatificazione di Giovanni Paolo I, a spiegare che “il miracolo è avvenuto in Argentina, a Buenos Aires, una decina di anni fa. C’era allora una bambina, oggi una ragazza quasi ventenne, che è stata guarita in circostanze straordinarie da problemi neurologici molto seri, in condizioni praticamente disperate”.

LO SPORT: MotoGp 2022, si torna a correre in Termas de Río in Argentina

Pubblicato il calendario, seppure ancora provvisorio, del prossimo campionato di MotoGp. E sarà il più lungo della storia della competizione su due ruote. Gli organizzatori – che si sono presi qualche giorno per confermare le date – puntano su una stagione con 21 appuntamenti in tutto il mondo. E si torna a correre in Argentina, sul circuito di Termas de Río Hondo.

L’Argentina ha dovuto rinunciare alle edizioni del 2020 e del 2021, decisione costretta dalla pesante emergenza sanitaria globale Nel 2022, però, la pista di Termas de Río Hondo, nella provincia di Santiago del Estero, torna protagonista della MotoGp domenica 3 aprile, ad autunno australe appena cominciato. Sarà la terza gara della stagione.

La MotoGp 2022, difatti, prende il via in Qatar il 6 marzo, per poi spostarsi, il 20, in Indonesia. È un ritorno, dopo 25 anni di assenza: si correrà sul circuito cittadino di Mandalika. Dopo l’Argentina, le moto correranno sul ciruito del Texas, il 10 aprile, con la parentesi europea che prenderà le mosse in Portogallo, sull’asfalto dell’Algarve.

Di lì in Spagna, il 1 maggio a Jerez de la Frontera, poi Le Mans il 15 e l’arrivo in Italia, al Mugello, il 29 maggio. Ultima delle 21 gare sarà quella del 6 novembre a Valencia.