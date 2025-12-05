Radio del Estado pasa a llamarse Radio Nacional

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En 1957, Radio del Estado se convierte en Radio Nacional; comienzan a transmitir las nuevas emisoras de Córdoba y Formosa.

En tanto, en 1958 inicia su emisión RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.

Por otro lado, se registra una mayor presencia de mujeres en el mundo radial a través de la incorporación de conductoras, productoras y locutoras.