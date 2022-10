Radicados. Episodio 50: Un argentino en Frankfurt

Que lindo es poder viajar imaginariamente y conocer historias y descubrir el mundo también, porque de eso se trata Radicados y por eso esta comunidad crece día a día. Hoy venimos a compartir una nueva historia y a conocerla junto a ustedes, porque esta aventura arranca allá por abril del 2021. Nahuel Pazos es nuestro invitado del día de hoy y por aquel entonces decidió radicarse en Frankfurt, Alemania. Nahuel es chef, nacido y criado en Rafael Calzada, vivió también en Lomas de Zamora y decidió radicarse en Alemania, desde allí nos recibe. Bienvenido Nahuel Pazos a Radicados.

ENTREVISTA

¿Cómo es la vida en Frankfurt para un argentino? Además del idioma, que otras barreras tuviste que superar.

El clima es bastante importante, al menos para mí que viví toda la vida en Buenos Aires. El frío en invierno es bastante pesado, por suerte no tenemos mucho calor en verano, así que lo primero que me dijo mi prima fue, venite en verano así no es tan shockeante.

DESCARGAR

¿Cuál era tu preparación al momento de encarar esta aventura?

Yo tuve una experiencia previa hace unos 5 años, justo antes de abrirme el restaurante, que me habían salido unas prácticas de trabajo en España. La verdad que la pasé super mal, extrañaba, me había ido con dos valijas llenas que la verdad no me servían para nada.

DESCARGAR

En qué parte de Frankfurt estás y cómo es la fisonomía de tu barrio?

Frankfurt está atravesada por el río Mainz que es muy importante, toda la ciudad da al río. Yo vivo muy cerca del centro, a unos 10 minutos. Lo bueno que tiene Frankfurt o al menos que a mí me gusta, es que si te tomás un tren o tenés auto, en 5 o 10 minutos que salís de la ciudad ya tenés verde, tenés un bosque o un parque.

DESCARGAR

Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para conocer el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.