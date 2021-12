Radicados. Episodio 26: Un argentino en Italia

Tiempo de viajar nuevamente y en esta oportunidad nos vamos a Italia, nos vamos a Napoli para conocer la historia de Julian Esposito. Hace 2 años está radicado, antes vivía en Capital Federal, tiene 34 años, es fotógrafo, especializado en fotografía gastronómica y también trabaja en un bar en Italia. Nos recibe gentilmente para contarnos su historia, Julian bienvenido a Radicados.

ENTREVISTA

¿Cómo nace la idea de dejar la Argentina e irte a recorrer el mundo?

Esto empezó hace algunos años atrás cuando me di cuenta que en Buenos Aires no me sentía cómodo y empecé a mechar viajes a la Patagonia, después dos años por latinoamérica y al final me vine para acá. La idea era hacer la ciudadanía y aprender el idioma y acá estoy, acá me quedé.

¿El idioma fue una barrera o fue fácil para vos?

Más o menos. Los primeros seis meses tuve la suerte de encontrar una escuela para extranjeros y anotarme. Después llegó la pandemia y ahí tuve que meterle a la música, las películas y los libros que me habían pasado. Se me hizo muy fácil y además al hablar mucho con las manos, cuando no entendía algo, me manejaba con gestos y ahí ya está.

¿Cuánto de Argentina hay en tu día a día y cómo te conectas con tu país natal?

Mirá por ejemplo ahora estoy tomando mate. Mi contacto con la Argentina es casi permanente. Cuando me levanto, lo primero que hago es leer portales deportivos y de noticias, pero de Argentina. Y me gusta porque es como la sensación de estar al tanto de lo que sigue pasando.

Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para conocer el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.