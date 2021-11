Radicados. Episodio 22: Un argentino en Ibiza

Otra vez nos vamos de viaje con Radicados y en esta oportunidad a España, a Ibiza. Un lugar que despierta en la imaginación de muchos, un montón de cosas que vamos a intentar recorrer y conocer, a través de la imaginación. Hoy conoceremos como es la vida de Victor Olivera, él nació en el abasto, tiene 41 años, es de Buenos Aires, pero hace más de 20 años que está radicado en Ibiza. Tuvo que adaptarse laboralmente a esta realidad y trabajó en un lugar mítico de Ibiza, en Pachá. Estuvo allí 8 temporadas, hoy trabaja como seguridad privada y nos va a contar cómo es la vida de un argentino en Ibiza.

¿En qué barrio estás viviendo?

Yo estoy viviendo en el barrio de Figueretas en Ibiza y hay edificios no muy altos, de 4 o 5 plantas, pero mayoritariamente edificios y estoy a una calle de la playa..

Cuando comparás ingresos vs. egresos ¿El resultado te deja conforme, es un lugar donde poder ahorrar?

Hace 20 años la cosa era bastante distinta. La verdad es que se podía ahorrar mucho más y se ha perdido también un poco de calidad de vida. Pero no todo es negativo, ya que si comparo con la información que me llega de cosas que están pasando en Argentina o Buenos Aires, no tiene punto de comparación.

¿Te sirvió en tu trabajo ser argentino?

Como en todas las casas, hay gente mala y gente buena. Antes del 2001 algún que otro argentino no se ha portado muy bien, entonces en su momento no me benefició mucho. Pero a la vez te puedo decir que sí porque saben que no todos pero la gran mayoría, somos buenos “currantes” (laburantes) y aguantamos y tiramos para adelante. Y bien, la verdad que bien.

Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para conocer el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.