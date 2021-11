Radicados. Episodio 21: Un argentina en Australia

Radicados nuevamente enciende los motores y en esta oportunidad para irnos bastante lejos. Viajamos a Australia, a la zona de Gold Coast, la costa de oro. Allí nos recibe Gime Viale, quien hace 2 años decidió radicarse en Australia. Trabaja como fotógrafa, tiene 35 años, residía anteriormente en Buenos Aires Capital y además es futura mamá. Toda una experiencia, toda una montaña rusa de emociones imaginamos.

Tenemos con Australia una diferencia horaria bastante amplia (14 horas), de las más amplias que tiene la Argentina, solo Nueva Zelanda supera la distancia, ostentando 16 horas de diferencia por delante.

Desde este momento agradecemos la gentileza de Gime en atendernos y le damos la bienvenida a Radicados.

¿Cómo nace la idea de elegir Australia para vivir?

Básicamente a mi compañero Facu y yo, nos gustó siempre mucho viajar y siempre tuvimos la idea de en algún momento probar vivir afuera. Mi cuñado Ramiro estaba viviendo ya acá en Australia y nos hablaba muy bien del estilo de vida australiano. Ninguno de los dos conocía Australia pero decidimos jugarnos y probar.

Con el tema papeles, ¿Tuviste que hacer mucho trámite?

No, la verdad que no. Aunque es bastante un lío, son muchos papeles y sí o sí tenés que venir con algún tipo de VISA. Nosotros al ser mayores de 30 cuando vinimos para acá, la única posibilidad era entrar con una VISA de estudio, así que uno de los dos tenía que estudiar algo para poder permanecer al menos dos años en Australia, porque no aplicamos a lo que se conoce como Working Holiday.

¿Cómo te relacionaste con el australiano y el entorno?

La rutina, es la rutina en todos lados. Por más que tengas la playa a la vuelta es como que te vas acomodando. Al principio es como una sensación de estar siempre de vacaciones, después uno entra en la rutina de trabajo y de la semana y es como en cualquier lugar.

Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para conocer el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.