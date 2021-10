Radicados. Episodio 20: Un argentino en Jordania

Todo listo una vez más, para seguir conociendo historias de argentinos por el mundo y en este caso vamos a conocer la historia de Ariel Bustamante. Está viviendo en Jordania, tiene 45 años, nació en Córdoba, transitó su vida en la Boca, pero también lleva ya varios años en Medio Oriente. Trabajó en una multinacional de consumo masivo, nos cuenta su historia de vida y nos cuenta también cómo es la vida en Jordania.

Bienvenido a Radicados.

¿Cómo se compone Ariel hoy tu familia? ¿Con quién estás compartiendo esta experiencia?

Mi experiencia desde siempre, desde que empezamos a viajar, fue con mi esposa y con mis dos hijos. Tengo una hija de 11 y un hijo de 8 y con ellos vamos a todos lados siempre juntos.

DESCARGAR

Te fuiste muy muy lejos de tu zona de confort. ¿Cuál era el propósito?

El propósito es siempre buscar la mejora continua. Fue una experiencia que estuve buscando durante mucho tiempo, pero bueno, sucedió cuando se alinearon los planetas. La pregunta también es ¿por qué no? Y la respuesta es que no quería arrepentirme de algo que no había hecho.

DESCARGAR

Qué es lo que más te llamó la atención de la comida; y que es eso que ya incorporaste a tu dieta?

Los condimentos son muy especiales y llegan a ser muy invasivos. Y lo que sumé desde el primer momento fue el Falafel y el Shawarma, pero no tiene nada que ver con el Shawarma que podemos comer en un puesto en Buenos Aires. Acá el Falafel y el Shawarma se come en la calle, es de la calle.

DESCARGAR

Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para conocer el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.