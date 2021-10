Racismo, violencia y discriminación por parte de la policía mendocina

DESCARGAR

Ciudadano de Haití denuncia maltrato por parte de la policía de Mendoza. Carl Saint Age que hace 5 años que reside en Mendoza y es estudiante de la UNCuyo, contó en Muchas Gracias que le da miedo andar por la calle porque siempre lo paran y lo llevan a la comisaría. “El tema no es que me paren, sino que es solo a mí” sostuvo Carl al tiempo que reiteró lo que pasa con él, su hermano y todos sus amigos de Haití.

He tenido situaciones de racismo en una comisaría de Godoy Cruz, expresó Carl quien sostuvo que en esa oportunidad hizo la denuncia en derechos humanos, e incluso desde una fiscalía le señalaron que no podía hacer la denuncia en ese lugar.

Me duele lo que me ha pasado, pero creo que va a llegar un momento donde va a pasar más”, dijo, y “no voy a salir a la calle. No debe pasar esto por el color de piel, es muy injusto”.

En relación a lo laboral, Carl sostuvo que ahora no está trabajando, pero hay situaciones de discriminacion, y ejemplificó que “por un trabajo que pagan 1000 pesos, a mi me quieren pagar 500”. Agregó que la forma en la que te responde la gente te desanima” retratando las pocas oportunidades. Hoy es apoyado económicamente por su familia en Haití.

Carl eligió Mendoza, porque tiene más oportunidades que en su país para estudiar. Asiste a la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo. “Quiero terminar mi carrera y quedarme acá, ser parte del lugar en el que estoy y vivir bien” concluyó.