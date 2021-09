Racing regresó a las prácticas

Por Fabian Codevilla

Tras el empate 0 a 0 ante Banfield y luego de dos días libres, La Academia retorno al trabajo pensando en lo que será su visita al Bajo Flores para enfrentar a San Lorenzo el próximo lunes.

La práctica del miércoles, en el Centro Deportivo, tuvo circuito de pases, tareas de posesión y fútbol reducido 7 contra 7.

Iván Pillud y Lolo Miranda trabajaron en el gimnasio e hicieron fisioterapia debido a que arrastran, ambos, dolencias físicas que no les permitieron estar en el último cotejo, lo del defensor ya viene de larga data.

Entre las novedades del primer equipo figura la llegada de la reciente incorporación, el lateral izquierdo ecuatoriano Gustavo Cortés, proveniente de la Universidad Católica de su país, el mismo deberá cumplir con el aislamiento obligatorio de siete días por arribar del exterior y posteriormente le realizarán exámenes físicos, si todo está en orden firmará un contrato con la institución por 18 meses.

El jugador llega a préstamo por U$S 200000 y con una opción de U$S 1250000 por la totalidad del pase.

El plantel académico volverá a entrenarse este jueves por la mañana con lugar a definir, debido a las inclemencias climáticas.