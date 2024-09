"Racing está en una meseta futbolística pero no es para encender alarmas"

El ex jugador de Racing y actual director técnico del club Atlético Aldosivi dio su opinión del equipo y sus últimos resultados. "Hay una valoración desmedida respecto a lo negativo de Racing. No ví ningún equipo que juegue 3 partidos seguidos bien, salvo por Vélez. Racing es dentro de los grandes, que mejor está ubicado en la posición de tabla junto con Boca", expresó. Racing se enfrentará el sábado contra Boca, a las 5 30, en el Estadio Presidente Perón.

Quiroz dijo además que "Racing está en una meseta futbolística" pero adviritió que "no es para encender alarmas". "Hoy tiene posibilidades intactas, está a 5 partidos de poder ganar un título internacional", mencionó. "Sin duda que no está en su mejor momento, pero no creo que la situación sea tan grave", agregó.

"El fútbol argentino es una búsqueda permanente de encontrar un nivel, y más difícil tratar de mantenerlo después", definió el director técnico.