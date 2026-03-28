En Beverly Hills, el 28 de marzo de 1943, se acaban los días de quien es, tal vez, el último gran romántico ruso y uno de los grandes pianistas de la historia. Próximo a cumplir sus 70, muere Sergey Rachmaninoff. Pasemos a escuchar su Rapsodia sobre un tema de Paganini, por Daniil Trifonov en piano y la Orquesta Sinfónica de Filadelfia bajo la dirección de Yannick Nézet-Séguin.

Además, un 28 de marzo de los siguientes años

1801 en Viena, Beethoven da a conocer la música de Las criaturas de Prometeo

1881 muere Modest Mussorgsky, integrante del Grupo de los cinco y hoy considerado uno de los más originales y avanzados compositores del siglo XIX.

1906 en su versión original para dos pianos, hace 120 años, Ravel estrenaba la Rapsodia española

1896 en Milán, tiene su prémiere Andrea Chénier, la verista y trágica ópera de Humberto Giordano

1903 en Eger, Bohemia, nace Rudolf Serkin, uno de los pianistas más notables de su tiempo.

1942 nace Samuel Ramey, el más notable bajo estadounidense del siglo XX.