Quitan subsidios energéticos a usuarios de barrios cerrados y countries

Durante agosto, se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte y el barrio Puerto Madero.

En mayo, se había excluido del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) a 15.518 usuarios de manifiesta capacidad de pago, pero 3.578 de estos usuarios intentaron reinscribirse modificando datos en sus declaraciones juradas.

Gracias al uso de herramientas de geolocalización y análisis masivo de información catastral y tributaria, el equipo de la Secretaría de Energía detectó estas irregularidades y garantizó que los subsidios lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan.

En un comunicado, se informó que el Gobierno continuará avanzando en la identificación de barrios cerrados y countries del interior del país para extender estos controles a nivel federal, asegurando un sistema más justo y transparente.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de cuidar los recursos públicos y de que los subsidios se asignen de manera eficiente.