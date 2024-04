Quintar "No hay recorte presupuestario y no se va a cerrar universidades"

El Diputado Nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, indicó que "La verdad creo que la marcha que se realizó por parte delas universidades fue genuina, que es valido que cada uno se exprese de la manera que considere, pero me da lastima que a un reclamo genuino en su origen, de chicos universitarios preocupados por la campaña del miedo que se instaló y que no es así, se lo terminó usando políticamente por sectores que fueron cómplices del desmantelamiento de la educación pública, me parece de mucha inmoralidad política. No hay recorte presupuestario y no se va a cerrar ninguna universidad, pero si hay intención de controlar los gastos y eso puso nervioso a muchos".

