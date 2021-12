Quimera do ouro em La Carolina

Hoje em dia La Carolina é um vilarejo pitoresco de não mais de 300 habitantes, localizado na província de San Luis, e aos pés da cerra Tomolosta, de 2000 metros sobre o nível do mar. Porém, até meados do século passado, o povoado foi o epicentro de uma febre do ouro que arrastrou até essas terras milhares de homens que, com a promessa do seu próprio Eldorado, entregaram a vida a um trabalho rude.

Conheça a pequena e interessante história deste local que hoje é destino turístico.

DESCARGAR

Produção: Silvana Avellaneda

Tradução e Locução: Julieta Galván

Sonoplastia: Marcelo Cruz

Web: Julián Cortez