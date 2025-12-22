Quilmes: trapitos, enfrentamientos y violencia en el Concejo Deliberante

Se registraron graves incidentes y enfrentamientos violentos en las inmediaciones del Concejo Deliberante y el Palacio Municipal de Quilmes. El conflicto se desató durante el tratamiento de una ordenanza para regular la actividad de los "trapitos" (cuidacoches informales) e implementar un nuevo sistema de estacionamiento medido.

La ex concejal de Quilmes, Jorgelina KOS Grabar, en diálogo con Viva la Pepa, dijo que "esto que pasó perjudica a todos los vecinos del Municipio. Y la interna entre Mayra Mendoza y Grabois es de impresentable. Ninguno de los dos representa la solución al problema de los trapitos".

Un grupo de aproximadamente 30 personas, algunas encapuchadas, arrojó piedras y proyectiles contra el edificio municipal e intentó ingresar por la fuerza para impedir la sesión. La Policía Bonaerense respondió para dispersar a los manifestantes.

A pesar de los disturbios, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que regula la actividad y modifica el sistema de estacionamiento.