“Quiero seguir aprovechando cada oportunidad para fomentar que la gente haga actividad física y salga del sedentarismo”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En esta oportunidad, conversamos con el comunicador santafesino Leonardo “Colo” Mourglia, Profesor de Preparación Física, Activista del Deporte, Instructor de Nutrición Deportiva y ultramaratonista.

Se lo identifica como el Rey del Contenido de running en YouTube, adonde desembarcó en 2007 y hoy tiene 1,47 M de suscriptores a su canal al que puede accederse en https://www.youtube.com/channel/UC8ysgE6dLrkhENWJNJlPJ3A

Además, recientemente presentó su libro "Running para todos", una guía práctica y motivadora que reúne 42 reglas de oro pensadas para disfrutar del running.

A través de la charla, conocemos las diversas aristas de este corredor, que inició sus pasos en el running en 1998; y comunicador, dado que es uno de los más reconocidos del running por mezclarse con los atletas y corredores.

En 2000, empezó a generar contenido vinculado a este deporte logrando hoy en día tener casi 1,5 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

El Colo Mourglia completó dos veces el circuito de las Six World Marathon Majors, las seis maratones más importantes del mundo.

Recuerda que “no me gustaba correr, y yo quería que me gustara. No había información y yo hacía todo mal. Lo intenté años hasta que en el `98, un profesor amigo me ordenó y me hizo un plan de entrenamiento y ahí empecé a agarrarle el gustito. Cambié las sensaciones feas por el disfrute”.

“Lo hacemos porque nos gusta”, resume.

“En todas las carreras lloro de emoción por algo, no deja de sorprenderme el reconocimiento. Pasaron 26 años de hacer esto”, evalúa sobre las devoluciones que le hacen las y los corredores en cualquier parte del mundo adónde va.

“Las redes no son malas, son una herramienta poderosa para hacer cosas buenas”. “Sigo disfrutando de correr, me sigo emocionando, sigo necesitando tener objetivos para correr pero no puedo sacarme el traje de comunicador. El comunicador siempre le gana al corredor”.

“Hay que salir de la zona de confort porque si no te estancás y además vas a perder la motivación. Te puede sorprender” probar otras disciplinas como el Trail, la calle, el duatlón, el triatlón, entre muchas otras alternativas.