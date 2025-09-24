"Quiero que la justicia vaya a fondo, no puede haber tanta maldad”

Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, salieron de sus casas de Ciudad Evita en La Matanza, el viernes 19 de septiembre y permanecían desaparecidas desde ese día. Hoy sus cuerpos fueron encontrados en una casa ubicada en Florencio Varela. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con Antonio, abuelo de Brenda y Morena.

“Estoy sentado en el fondo donde vivo, hay una marea de gente afuera, nos vamos enterando cositas, yo no quiero pensar nada malo de mis nietas”. “Esto es muy grave lo que pasó, tirarlas adentro de un pozo. Es de una salvajada terrible, no lo puedo creer”. “Tenemos una policía que nos tiene que proteger y un Estado que nos tiene que juzgar". “Yo quiero que la justicia vaya a fondo, esto es grande, no puede haber tanta maldad”.

Los cadáveres fueron hallados durante un allanamiento en la vivienda, a donde personal de la DDI de La Matanza, de la Policía Bonaerense, llegó a partir de dos pistas.

Una fue el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona mientras que la otra fue a partir de analizar las cámaras que captaron a las jóvenes subiéndose a una camioneta blanca y el trayecto que hizo el vehículo.