"Quiero pedirles que nos acompañen para hacer grande la Argentina nuevamente"

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este último sábadso un acto junto a la militancia en la Plaza Belgrano de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, acompañado por la presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Minutos antes del encuentro con los militantes, el mandatario mantuvo una reunión con el gobernador Leandro Zdero y la vicegobernadora y candidata a senadora nacional Silvana Schneider, donde dialogaron sobre los ejes de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el provincial.

Durante su discurso, Milei agradeció la recepción de los chaqueños y destacó el acompañamiento de las autoridades locales:

“En primer lugar quiero darles las gracias por esta hermosa bienvenida. Además, es bueno estar en un lugar que tiene a un gobernador como Leandro Zdero y que cuando Silvana Schneider llegue al Senado va a luchar como una leona por las ideas de la libertad.”

El presidente remarcó el momento histórico que atraviesa el país y convocó a los argentinos a mantener la esperanza:

“Hoy quiero pedirles que nos sigan acompañando en esta gesta histórica por hacer grande a la Argentina nuevamente. Sabemos que el camino es duro, pero nunca les hemos mentido. Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen porque esta vez el esfuerzo vale la pena.”

Luego, Milei profundizó en la definición electoral de octubre:

“Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, aniquilando la pobreza, si seguimos siendo en el mundo un ejemplo de lo que hay que hacer, o si queremos volver al modelo del pasado que hizo de la Argentina un país pobre. Por eso les pido que sigan aguantando, que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena, porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede.”

El mandatario nacional concluyó su discurso con un mensaje de optimismo y compromiso con el cambio:

“Estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación, y hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos.”

El acto concluyó en un clima de entusiasmo y apoyo a las políticas de transformación impulsadas por el Gobierno Nacional.

Más tarde, el presidente viajará a Corrientes, donde encabezará una nueva recorrida junto a Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, continuando así con su agenda federal de campaña.