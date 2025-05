"Quiero hacer cosas distintas y probarme en el oficio de actor, no soy conformista"

El actor Luciano Castro en diálogo con Diego Ramos habló sobre el unipersonal Caer, en el que interpreta a un boxeador detenido en una penitenciaría de la Costa Argentina, la noche previa a recibir su sentencia. Dirigido por su amiga y colega Mey Scápola Morán, Castro se presenta los lunes de mayo en el teatro El Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857) en CABA.

"Cuando encaras un unipersonal, es todo tuyo. Es como una cooperativa, no sabíamos cómo nos iba a ir. Y superó todo, nos agrandamos y estamos felices. El personaje tenía que tener una profesión, y se me ocurrió el boxeo para el protagonista, porque creo que los boxeadores tienen un lado noble y animal", contó.

Castro dijo en la entrvista que necesitaba desafiarse y por eso eligió hacer este unipersonal en el circuito off: "Busqué hacer algo distinto. Sabía que lo de las tiras y el furor de galán, lo iba a terminar cuando quisiera. Yo no soy conformista. Si bien me gustaba que me llamaran galán, y me daba orgullo. Pero siempre supe que lo del galán se terminaba. Lo de afuera es un envase. Yo me cuido porque me gusta el deporte, y yo ya no podría repetir lo que hice".

"Tengo curiosidad, y me importa poco lo que me digan. Yo quería probar esto", agregó sobre su obra Caer.