"Quienes hace 32 años estaban involucrados en el atentado a la AMIA hoy siguen vigentes en el régimen iraní"

El nombramiento de un hombre señalado por la Justicia argentina por el atentado contra la AMIA al frente de la Guardia Revolucionaria de Irán volvió a poner en el centro de la escena internacional la causa judicial por el ataque ocurrido en Buenos Aires en 1994.

Sebastián Basso, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal AMIA, dialogó con el equipo de Primer round y analizó el impacto institucional que genera la designación de uno de los sospechosos del atentado en un cargo clave dentro de la estructura militar iraní, al tiempo que manifestó que "las personas que hace 32 años estaban involucradas en el atentado hoy siguen vigentes en el régimen iraní".

"En los años 90' Irán provocó muchos atentados terroristas en todo el mundo. Entre esos atentados terroristas hay que inscribir el atentado a la AMIA en 1994, donde Mohsen Rabbani cumple un rol fundamental que es llevar información a Irán de lo que sucedía acá. En unos de sus informes, Rabbani dice que Argentina es un lugar donde hay una comunidad musulmana muy importante, pero también una comunidad judía muy importante; incluso llega a decir que esta es la segunda Israel. Ese es uno de los motivos de por qué Argentina estaba en uno de los focos de Irán", expresó.

El atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires, provocó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos, en el ataque terrorista más grave registrado en la historia del país.

La investigación judicial argentina sostiene que el atentado fue planificado por altos funcionarios del régimen iraní y ejecutado por la organización Hezbollah. En ese marco, la Justicia mantiene pedidos de captura internacional contra varios ciudadanos iraníes señalados como presuntos responsables.

Entre los acusados figura Ahmad Vahidi, quien fue señalado por la Justicia argentina como uno de los funcionarios que habrían participado en la planificación del ataque y que actualmente ocupa un cargo de relevancia dentro de la estructura de seguridad iraní.