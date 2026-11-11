¿Quiénes fueron los santos, mártires y laicos que mencionó el Papa en su homilía en Córdoba?

San José Gabriel Gabriel del Rosario Brochero, el “cura gaucho” que llegó a santo

Durante la misa celebrada ante miles de fieles en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, el papa León XIV llamó a los católicos a asumir la santidad como una vocación y recordó a distintas figuras religiosas vinculadas con la historia argentina.

El Papa definió a Córdoba como una auténtica "tierra de santos", al recordar a los hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a difundir el Evangelio en conventos, iglesias, calles y hospitales.

En su homilía, León XIV sostuvo que la santidad no es una aspiración reservada a unos pocos, sino un llamado dirigido a todos los bautizados. En ese marco, repasó las vidas de santos y beatos relacionados con la Argentina, a quienes presentó como ejemplos de fe, compromiso y servicio al prójimo.

Cura Brochero y Mama Antula, dos figuras destacadas

Entre las figuras mencionadas, el Pontífice destacó a san José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, y a Santa María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula, ambos vinculados con la espiritualidad de san Ignacio de Loyola.

León XIV definió a Brochero como un "enamorado del Señor" que encontró en la oración la fuerza para desarrollar su misión pastoral, "gastando las propias fuerzas en el anuncio del Evangelio, sin más armas que el crucifijo y el santo rosario".

Durante la celebración también estuvo presente la imagen del Cristo pobre que Brochero mandó esculpir desde su lecho de enfermo, cuyo rostro refleja los rasgos del pueblo.

Sobre Mama Antula, el Papa destacó su capacidad para combinar la contemplación con el servicio a los demás y recordó una de sus máximas: “andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer”. También evocó sus recorridos por el país para difundir los ejercicios espirituales y acercar la fe a los sectores más humildes.

Mártires, religiosos y laicos argentinos

El Pontífice también recordó a otros santos y beatos vinculados con la Argentina, entre ellos San Héctor Valdivielso Sáez, los mártires de la Guerra Civil Española y los beatos mártires de La Rioja y Salta.

En este último grupo se encuentran figuras como el obispo Enrique Angelelli y el sacerdote Carlos de Dios Murias, beatificados en 2019, aunque no fueron mencionados individualmente en la homilía.

Entre los pastores de la Iglesia, León XIV destacó al beato fray Mamerto Esquiú, obispo de Córdoba entre 1880 y 1883, y al beato cardenal Eduardo Pironio.También mencionó a religiosas que se destacaron por la fundación de congregaciones y sus obras sociales, como santa Nazaria Ignacia, la beata María del Tránsito Cabanillas y la beata Catalina de María Rodríguez.

A ellas sumó a las beatas María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez, recordadas por su labor en la educación y la atención de personas enfermas.

Entre los ejemplos de santidad en la vida cotidiana y la juventud, el Papa mencionó a San Artémides Zatti, al beato Ceferino Namuncurá y a la beata Laura Vicuña.

Referencias a Juan Pablo II y Francisco

Durante su mensaje, León XIV también citó a tres pontífices que abordaron la dignidad humana, la oración y el compromiso cristiano.Al recordar a san León Magno, cuya memoria litúrgica se celebra el 10 de noviembre, recuperó una frase de su sermón sobre la Natividad: “Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, pues participas de la divina naturaleza”.

También evocó las palabras de Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1987, cuando en el estadio de Vélez Sarsfield dijo: “El mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración”.

Finalmente, recordó al papa Francisco y su mensaje para la III Jornada Mundial de los Pobres, de 2019, en el que destacó la importancia del amor cristiano hacia las personas más vulnerables.