¿Quién debe fijar los sueldos de los intendentes?

El senador provincial Andrés De Leo (Juntos) argumentó su proyecto que prevé la reforma de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) para otorgar a los concejos deliberantes la facultad de fijar el salario del intendente, entre otros derechos.

-Es una ley antigua que no responde a la actual situación. Es un paso más hacia la autonomía municipal –dijo el legislador bonaerense por la Sexta Sección Electoral.

De Leo agregó que “deben ser los municipios los que determinen los parámetros de los salarios porque no todos los municipios son lo mismo. Es una ley de hace 30 años dictada por gente que no conoce los territorios e igual para 135 distritos que son distintos”.

De Leo señaló las asimetrías entre partidos de la provincia de Buenos Aires y puso como ejemplo que “hay intendentes que publican lo que cobran y otros que no”.

-Lo hablé con el intendente (de Bahía Blanca) Héctor Gay y me dijo que está a favor. Esto no se trata de su sueldo en particular porque él cobra lo mismo que cobraría cualquiera que esté en ese cargo.

Y agregó que “hay que revalorizar la función pública porque exige compromiso y si no hay compromiso lo cambiarán. Los sueldos deben ser acordes. No podemos fijar parámetros que lleven a que la política termine siendo sólo para ricos. Y tener cuidado con estas donaciones de dieta porque… con eso se está ocultando quién te está financiando”.

En cuanto a la posibilidad de que se presente como candidato a jefe comunal de Bahía Blanca el próximo año, De Leo dijo que “yo manifesté mi vocación de ser intendente, me siento preparado y con ganas. Ahora estamos transitando gestión… es la etapa de manifestar las intenciones y después veremos quién puede. Yo planteo candidaturas para ser intendente, no para internas”.

Escuchá la nota completa:

DESCARGAR

Programa: “La mañana de Nacional”

Conductoras: Silvia Tonellotto y Virginia Calzada Frache

Producción: Lucas Castillo

Página web: Maximiliano Palou

Columnista: Marcelo Dunetz (Deportes)

Días de emisión: de lunes a viernes de 9 a 12