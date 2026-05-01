“Quería hablar de la historia de la humanidad y reflexionar desde algo que pasó”

La escritora y abogada especializada en Derecho Penal comenzó a escribir historias a los seis años y creció rodeada de libros gracias al negocio familiar de distribución, lo que le permitió formarse como lectora desde muy temprana edad. Fanática de Disney y de Sarah J. Maas, en sus obras construye mundos envolventes y personajes memorables, a través de los cuales explora emociones y problemáticas universales.

En diálogo con Hernán Mundo, en “Segundo Round”, Flor Núñez Graiño nos contó detalles de su nueva novela “La Ilusionista Esmeralda” y el proceso que atravesó para escribirla.

“Es una novela histórica con fantasía”, precisó, “transcurre en los años `20 en Nueva York, días previos a la caída de la Bolsa”.

“También habla de la gente que se quedó afuera de ese sistema y de qué pasa cuando cae la Bolsa de Wall Street y cuando deja de haber toda esta voracidad y desenfreno, esa edad de oro y todo lo que viene después”. “Venía escribiendo fantasía pero quería hablar de la historia de la humanidad y reflexionar desde algo que y pasó”.

El libro se presentará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el próximo 10 de mayo.