El intendente de Plottier, Luis Bertolini, en diálogo con Nacional Neuquén se refirió a los convenios de cooperación para el plan integral de tratamiento de la basura.

Los intendentes de Neuquén, Centenario, Plottier, Vista Alegre y San Patricio del Chañar firmaron este lunes convenios de cooperación para el plan integral de tratamiento de la basura. Fue durante un acto desarrollado en el municipio capitalino y contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa.

Bertolini sostuvo que “Tenemos un basural a cielo abierto que está totalmente saturado y que estamos tratando de remediar. Estamos trabajando firme y en muy corto tiempo tener nuestro centro de transferencia, donde se separe los distintos tipos de basura para que sean trasladados ya separados.”

El intendente afirmó que “Los vecinos de Plottier tienen la cultura de la separación, nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo en los Eco puntos, lugares donde los vecinos traen sus residuos ya separados, tenemos una empresa en el Parque Industrial que con el plástico reciclado genera productos. Además, la importancia que tiene la regionalización de la zona Confluencia que queremos trabajar unidos en el área metropolitana.”

Respecto a la infraestructura recordó que el crecimiento disperso de la localidad dificulta la tarea de adecuar los servicios a las necesidades actuales, en referencia a la financiación de la ampliación de la planta de líquidos cloacales Bertolini sostuvo que “Estábamos en un estado muy cercano a obtenerla, pero el gobierno nacional todavía no ha designado como va a continuar con éstos proyectos y estas obras que estaban gestionadas. Con el gobernador y el ministro Etcheverry también lo hemos estado hablando, sino buscaremos alternativas en otro lado, lo mismo sucede con la calle Río Colorado /Futaleufú que estaba ya la firma del convenio y ahora estamos con una incertidumbre que no se designan funcionarios o los que están no toman acción.”