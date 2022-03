"Queremos sembrar una semilla para que la sociedad recuerde a Malvinas"

"Estos homenajes son importantes porque son una forma de no olvidar. No olvidar a los que cayeron y a los que sobrevivieron. En aquella época yo tenía 30 años, era sub oficial segundo de carrera. Era responsable de electricidad. En realidad, nosotros no combatimos. Mis armas eran una pinza, un destornillador o el material de electricidad para tener en condiciones el buque tanque Punta Médanos. Debía también reabastecerlo de combustible, alimentos y agua dulce. Recibíamos los regalos que mandaba la sociedad como alfajores, cigarrillos y galletitas. No cartas.

La Armada tiene su calendario, nosotros estábamos en la primera etapa para los nuevos conscriptos. Estábamos en eso y nos avisan que regresemos a la base, al fuerte. En el canal de acceso a Puerto Belgrano nos cruzamos con otro buque que iba cargado de soldados y no nos pareció algo normal. Llegamos al puerto y vimos todos los camiones cargados con municiones y combustible. Nos dieron 3 horas en Bahía Blanca para traer nuestras cosas. No nos dijeron nada, creíamos que los chilenos estaban jodiendo de nuevo.

Recién el día 1 nos dijeron que entrabamos en guerra. La diferencia entre nuestros buques y los de los ingleses era abismal", expresó Ricardo Javier Guzmán, veterano de la Armada Argentina, ex combatiente de Malvinas.

