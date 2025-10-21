"Queremos representar a la gente de laburo del Chaco que quiere salir adelante y vivir mejor"

El candidato a senador por Chaco de La Libertad Avanza Juan Cruz Godoy visitó los estudios de Nacional AM 870, en donde conversó con Hugo Macchiavelli sobre las próximas elecciones y el futuro político de dicha provincia.

"Venimos de una situación de empobrecimiento, no creemos que el Chaco es pobre per se, y nuestro territorio es fértil, y está lleno de posibilidades. Queremos reivindicar esta provincia y la queremos mostrar. Por eso, se ha cambiado en 2023, y hubo una decisión muy importante a nivel nacional y provincial", expresó.

"El 26 de octubre tenemos la chance de reafirmar esto. Es posible cambiar el Chaco, confio en una nueva generación de dirigentes y de políticos. Queremos una política que de soluciones a la comunidad y que no se sirva así misma", agregó.

"Queremos representar a la gente del laburo de Chaco que quiere una vida mejor. No prometemos parches, ni queremos ilusionar a la gente. Se inventaron programas por la falta de viviendas y querían solucionar pero eran un slogan político. Lo que faltaba era estabilidad, que permitía sacar un crédito y pagar tu casa. O un aumento de sueldo para pagar los servicios que quieras", agregó.