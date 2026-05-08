"Queremos recuperar el modelo que supimos ser y preservar el futuro de San Lorenzo"

El candidato a presidente del Ciclón César Francis conversó con el equipo de Pasión Nacional por Radio Nacional sobre las próximas elecciones que habrá en el club.

"Queremos recuperar el modelo que supimos ser y preservar el futuro del club. Estamos confiados y creemos que vamos a ser el próximo gobierno. San Lorenzo necesita preparación y no improvisación por parte de sus dirigentes. Tenemos las cualidades que se precisan para esta coyuntura tan sensible", expresó.

Francis además dijo que no se pagará "deuda ilegítima" y que revisarán contratos y se "rescindirán" los que se consideren perjudiciales. "San Lorenzo debe volver a tener gestión en la rendición de cuentas, se lo vamos a garantizar al socio", agregó.